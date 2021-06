Temendo crescimento de Lula nos setores evangélicos, Malafaia se irrita e promete "artilharia pesada" contra o petista

247 - O empresário evangélico Silas Malafaia, braço direito de Jair Bolsonaro, reagiu à divulgação de um encontro entre o ex-presidente Lula e o bispo primaz da Assembleia de Deus- Ministério de Madureira, Manoel Ferreira. A informação é da jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo.

O empresário bolsonarista disse que não vai permitir que Lula ganhe espaço entre eleitores evangélicos. "Ele que venha, a artilharia vai ser pesada. Não vai ser coisinha fácil não. Vamos botar para arrebentar em cima e sem dó", afirmou o pastor, um dos mais fiéis aliados do presidente Jair Bolsonaro.

O pastor do Ministério de Madureira, líder de uma das principais denominações evangélicas do Brasil, esteve com o petista no início de junho para um café da manhã. O encontro aconteceu no sítio do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano, em Mendes, a 100 quilômetros da capital.

