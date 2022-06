Tereza Cristina perde força e Braga Netto deve ser anunciado vice de Bolsonaro

Para a cúpula do PL, está clara a preferência de Bolsonaro pelo general, que é seu principal elo com as Forças Armadas, aliadas nos ataques ao processo eleitoral edit

247 - O nome da ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina perdeu força e suas chances de ser escolhida como candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) "são cada vez menores", informa Bela Megale, do jornal O Globo.

A ida de Bolsonaro a um jantar em homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes - do qual também participava o ministro Alexandre de Moraes - na companhia do ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto deixou claro à cúpula do PL a preferência do chefe do governo pelo general.

O partido já organiza sua convenção para 22 de julho, quando Braga Netto deve ser anunciado como vice.

O general é o principal elo entre Bolsonaro e a caserna, que tem sido sua aliada no ataque às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral e à democracia.

"A campanha de Bolsonaro defendia a necessidade de apresentar um 'fato novo' na tentativa de virar a página da agenda negativa que tem rodeado o presidente. O lançamento de Tereza Cristina era apontado como essa opção. Com a decisão do governo de aumentar de R$ 400 para R$ 600 o Auxílio Brasil, a estratégia mudou. O plano é concentrar força nisso e no 'pix caminhoneiro" de R$ 1 mil para focar no tema que mais atrapalha Bolsonaro, a economia", explica a colunista.

Tereza Cristina deve seguir o plano de se candidatar ao Senado pelo Mato Grosso do Sul.

