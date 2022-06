"Precisamos conversar", diz Bolsonaro a Moraes em encontro em Brasília

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL), que costuma desferir ataques contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, se encontrou com o desafeto durante um jantar em homenagem ao ministro da corte Gilmar Mendes, realizado nesta quarta-feira (20), em Brasília. "Precisamos conversar”, teria dito Bolsonaro ao magistrado em conversa que durou cerca de dois minutos, de acordo com reportagem do jornalista Valdo Cruz, do G1.

“Segundo presentes ao jantar, na residência oficial da Câmara dos Deputados, Bolsonaro e Moraes se encontraram em dois momentos. Na chegada, quando o presidente cumprimentou o ministro do STF. E na saída, quando eles tiveram uma conversa apenas entre os dois num canto reservado na saída da casa”, destaca o jornalista.

Ainda segundo ele, Bolsonaro teria tentado quebrar a tensão afirmando que as divergências entre eles se devem ao fato de que, em São Paulo, o ministro torce pelo Corinthians, enquanto ele é palmeirense. No ano passado, Bolsonaro tentou uma aproximação com o ministro do STF após atacar duramente o magistrado e afirmado que não cumpriria mais ordens judiciais expedidas por ele.

Diante dos desdobramentos provocados pelos ataques, Bolsonaro procurou o ex-presidente Michel Temer (MDB) visando distensionar o clima entre o Planalto e o STF. Temer estabeleceu um telefonema entre eles e Bolsonaro acabou divulgando uma nota recuando dos ataques feitos contra o ministro.

Neste ano, porém, Bolsonaro voltou a atacar Moraes, além dos ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, em função de decisões contrárias aos interesses do governo, principalmente no escopo das eleições deste ano.

