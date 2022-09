Tico Santa Cruz manda recado a Ciro: "perder com dignidade seria mais honrado"

Apoie o 247

247 – "Ciro está deixando de ouvir quem estava ao seu lado na trincheira e passou a se juntar com gente que não só ajudou a criminalizar a esquerda, como está usando suas falas e não lhe dará voto, ainda cuspirão em no seu projeto. Eu lamento. Perder com dignidade seria mais honrado", escreveu o cantor e compositor Tico Santa Cruz, em suas redes sociais.

Nos últimos dias, o candidato do PDT intensificou as agressões ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode vencer as eleições no primeiro turno, e passou a atacar até ex-aliados, como Caetano Veloso e o próprio Tico Santa Cruz.

