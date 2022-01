Transexualidade deixa de ser considerada doença com a publicação do CID 11

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Entrou em vigor neste sábado (1) a nova edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID 11), documento referendado pela Organização Mundial da Saúde e que é utilizado como referência e diagnósticos para doenças.

A nova edição do documento coloca em prática uma decisão acolhida em 2019: a transexualidade deixa de figurar na categoria de transtornos mentais e passa a constar no setor de direito à saúde, assim como a gravidez e a velhice.

As discussões que levaram à retirada da transexualidade da categoria de patologias se deram entre os anos 2018 e 2019 e foram frutos da mobilização do movimento trans ao redor do mundo.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE