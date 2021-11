TRF-1 derruba liminar que impedia investigação sobre a suposta facada em Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubou nesta quarta-feira (3) decisão que impedia a retomada da investigação aberta sobre a suposta facada contra Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

Com a decisão, será retomada a investigação para apurar a existência de supostos mandantes do atentado. Segundo a revista Veja, na sessão de julgamento, os desembargadores do TRF-1 derrubaram uma liminar que proibia, entre outros pontos, a quebra do sigilo bancário do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, que atuou na defesa do Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o então candidato a presidente.

"Com a decisão desta quarta, também poderão ser analisadas imagens de câmeras de segurança de um hotel frequentado por Oliveira Júnior e documentos que, em tese, poderiam trazer novos elementos ao caso, como livros-caixa e comprovantes de pagamento de honorários e do telefone do advogado", diz a reportagem.

