TV 247 e PUC promovem debate sobre política externa com Celso Amorim, Pepe Escobar e Reginaldo Nasser

O evento ocorrerá no dia 6 de dezembro, no Teatro Tuca. No dia seguinte, Pepe Escobar debaterá o mundo multipolar no Clube de Engenharia edit

Apoie o 247

ICL

247 – A TV 247 e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo promovem um debate sobre a nova política externa brasileira, com a volta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. O evento terá participação do embaixador Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores e é o principal assessor de política internacional de Lula, do jornalista e correspondente internacional Pepe Escobar e do professor da área de Relações Internacionais da PUC/SP, Reginaldo Nasser. A moderação ficará a cargo do jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247.

A TV 247 já promoveu a conferência "O Brasil e o Mundo Multipolar em 2023", com Pepe Escobar, na Casa de Portugal, no dia 1 de dezembro, e promoverá evento semelhante no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia, no dia 7 de dezembro. As inscrições para o evento do Rio de Janeiro, que terá participação do geólogo Guilherme Estrella, um dos principais responsáveis pela descoberta do pré-sal, e do ex-ministro de Ciência e Tecnologia Roberto Amaral, podem ser feitas neste link . O debate no Teatro Tuca, às 18h30 do dia 6, será aberto ao público e aos estudantes. O Teatro Tuca se localiza à Rua Monte Alegre, 1024, Perdizes, São Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.