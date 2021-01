"Use sua caneta, Maia", diz Boulos após impeachment de Trump

247 - O ex-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL e líder do MTST Guilherme Boulos aproveitou a aprovação do impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela Câmara do país nesta quarta-feira (13) para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a colocar para votação um dos mais de 60 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro.

"A Câmara dos EUA aprovou o pedido de impeachment de Donald Trump. Ele segue para votação no Senado. Aqui no Brasil, Rodrigo Maia segue sentado em cima de mais de 60 pedidos pelo impeachment de Bolsonaro. Use sua caneta, Maia!", escreveu Boulos.

