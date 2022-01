Valentão nos EUA, Weintraub, que chamou STF de “vagabundos”, chega ao Brasil e foge quando questionado sobre a Corte (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Abraham Weintraub chegou ao Brasil nesta sexta-feira (15), após fugir do país e passar meses nos EUA e, ao que tudo indica, seu tom com os ministros do STF será outro.

Ao ser abordado no aeroporto pelo jornalista Samuel Pancher, do Portal Metrópoles, o ex-ministro da educação saiu andando e não respondeu se ainda defende a prisão de ministros do STF, a quem chamou de “vagabundos” quando esteve em solo estadunidense.

Retornando ao Brasil após quase 2 anos nos EUA, Abraham Weintraub nega que tenha fugido do Brasil.



Ao ser questionado por @SamPancher, ex-ministro da educação saiu andando e não respondeu se ainda defende a prisão de ministros do STF, a quem chamou de “vagabundos”.



Assista ▶️ pic.twitter.com/eASdmX8mCQ PUBLICIDADE January 15, 2022





Isolado

Weintraub já fala como governador de São Paulo, mas, até o momento, não conta nem com o apoio de Jair Bolsonaro, que pretende apoiar a candidatura do ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) no estado.

PUBLICIDADE

Com tom de governador, Weintraub postou um tuíte criticando a TV Cultura, emissora estatal do governo.

“TV Cultura: Totalitarismo de Esquerda com o SEU dinheiro suado, inclusive do IPVA.

PUBLICIDADE

Mantida a atual tendência, o próximo governador gastará quase R$ 1 bilhão com a TV Cultura, do seu dinheiro”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: