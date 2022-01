Weintraub Já fala como governador de SP, mas não tem nem apoio de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, que fugiu para os EUA após sair da pasta, já fala como governador de São Paulo, mas, até o momento, não conta nem com o apoio de Jair Bolsonaro, que pretende apoiar a candidatura do ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) no estado.

Com tom de governador, Weintraub postou um tuíte criticando a TV Cultura, emissora estatal do governo.

“TV Cultura: Totalitarismo de Esquerda com o SEU dinheiro suado, inclusive do IPVA.

PUBLICIDADE

Mantida a atual tendência, o próximo governador gastará quase R$ 1 bilhão com a TV Cultura, do seu dinheiro”, disse.

“Por mim, a TV Cultura terá o mesmo tratamento que a TV Escola teve. Zero de grana dos nossos impostos!”, disparou ele.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE