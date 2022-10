"Vamos juntos pela democracia", diz Lula a FHC após apoio do tucano

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou nesta quarta-feira voto em Lula no segundo turno: "luta pela democracia" edit

247 - Após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) declarar nesta quarta-feira (5) voto no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial contra Jair Bolsonaro (PL), o petista agradeceu o apoio do tucano pelo Twitter.

"Obrigado pelo apoio, FHC. Vamos juntos pela democracia. Um grande abraço!", escreveu Lula.

FHC disse que seu voto em Lula levou em conta a "luta pela democracia". "Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva".

No primeiro turno, o tucano havia dado um apoio velado a Lula, sem citá-lo diretamente. Pediu votos "em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos".

