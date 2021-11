"Viagem de Lula pode alimentar a ilusão de que ele está sendo aceito pelo sistema", diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO afirmou que a “burguesia” fará muitos ataques ao petista durante a eleição e até mesmo depois, em caso de vitória. “A burguesia já tem um plano B, que é acabar com o presidencialismo no Brasil”, falou à TV 247. Assista edit

247 - Presidente do PCO, Rui Costa Pimenta disse à TV 247 não ser possível confundir o sucesso da viagem do ex-presidente Lula à Europa com uma eventual aceitação do sistema em relação ao petista.

Para ele, Lula será violentamente atacado durante a campanha eleitoral de 2022 e até mesmo depois, em caso de vitória. “A viagem do Lula pode estimular o pessoal a achar que o Lula é um candidato aceito pelo regime político atual. Não é verdade. Ele não é nem um pouquinho aceito e acho até que vários elementos das manobras que serão feitas contra ele estão aí, até mesmo a manobra no caso de ele ganhar a eleição”.

O ‘tapetão’ do sistema contra Lula, caso o petista seja eleito em 2022, será tentar instaurar no país o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, de acordo com o dirigente partidário. “Vamos supor que tudo dê errado e ele ganhe a eleição. A burguesia já tem um ‘plano B’, que é acabar com o presidencialismo no Brasil. Eles vão fazer o que eles fizeram com o João Goulart em 1961, se não me engano, quando o Congresso foi lá rapidinho, votou o parlamentarismo e tirou todos os poderes do presidente da República. Aí o Lula ficaria como a rainha da Inglaterra, ganharia mas não levaria”.

