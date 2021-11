Vídeo resume viagem de Lula pela Europa, que demonstrou sua liderança internacional; assista

Vídeo do fotógrafo Ricardo Stuckert traz imagens e declarações do ex-presidente durante sua passagem pela Alemanha, Bélgica, França e Espanha edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio ula da Silva divulgou neste domingo (21) um vídeo que traz um resumo de sua viagem pela Europa.

O ex-presidente, que lidera todas as pesquisas para a presidente em 2022, se reuniu com alguns dos principais líderes da União Europeia, como o provável sucessor da chanceler Angela Merkel na Alemanha, Olaf Sholz, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Assista:

Leia também reportagem do Brasil de Fato sobre o assunto:

Em entrevista ao El País, Lula fala de possível projeto para 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou, no último sábado (21), viagem por países europeus, como Alemanha, França e Espanha, onde realizou encontros com lideranças locais. Lula foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu e recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente francês Emanuel Macron.

Neste domingo, o ex-presidente foi capa do jornal El País, da Espanha, que está entre os de maior circulação, onde abordou temas importantes que devem ganhar destaque cada vez maior à medida que o Brasil entra em ano eleitoral.

Primeiro, Lula atrelou sua candidatura a duas agendas: "recuperar o prestígio internacional (do Brasil) e que o povo possa comer três vezes ao dia."

Ele destacou um mote reiterado ainda na sua primeira campanha, o de combate à fome global. "Não posso admitir que o mundo produza mais alimentos do que a humanidade pode comer, e que tenhamos 800 milhões de pessoas com fome no mundo.", disse Lula ao El País.

O líder do PT ainda apontou para o fato de que as políticas públicas do governo implementadas a partir de 2018, com o governo Bolsonaro, levaram o Brasil da sexta posição como maior economia mundial para a 13ª. O que ocorreu, segundo ele, foi a destruição do setor industrial brasileiro: "deixamos de ser um sonho para os investidores estrangeiros e passamos a ser um pesadelo."

:: Análise | Na capital da Europa, Lula reforça que o Brasil é muito maior e melhor que Bolsonaro

Perguntado como poderia ser resolvido o quadro de crise pós-pandemia, Lula apontou para o fundo de 760 bilhões de euros criado pela União Europeia e o plano dos EUA de 1 trilhão de dólares para injetar na economia. Ele defendeu, desse modo, que "o Estado tem que ser o indutor desse movimento, tem que colocar o dinheiro para que a economia cresça. Na crise de 2008 fizemos isso."

Por fim, ao ser indagado sobre o que tirou da experiência dos processos judiciais contra ele e sua prisão, Lula disse que, primeiro, foi decisão sua ir para a prisão em vez de sair do país, já que tinha consciência de sua inocência.

E complementa: "tinha segurança de que o juiz Moro e os procuradores haviam formado uma quadrilha político-econômica para me destruir, que decidi ir à polícia para provar minha inocência. E acredito que consegui."