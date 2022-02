"Vida do povo evangélico piorou com Bolsonaro", diz pastor

Apoie o 247

Por Alberto Cantalice e Pedro Camarão, Focus - Os evangélicos já representam mais de 30% da população brasileira, de acordo com um levantamento feito pelo Datafolha em 2020. A não realização do Censo pelo IBGE dificulta que se saiba o número mais próximo do real, mas é certo que o número de fiéis vem crescendo. O que não se pode esquecer é a diferença enorme que existe entre cada uma das igrejas evangélicas, alerta o pastor e historiador Oliver Costa Goiano.

Atual coordenador de Religião na Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, da Prefeitura Municipal de Maricá, o pastor integra o Núcleo Evangélico do Partido dos Trabalhadores. Ele afirma que os evangélicos se afastaram do PT em função da estratégia utilizada por um movimento conservador de tomada do Estado para a defesa da manutenção de privilégios dos mais ricos. Mas, agora, ocorre uma reaproximação.

Na visão do pastor da Igreja Batista da Lagoa, o motivo é pragmático. A piora das condições de vida em função da crise econômica e da péssima condução que o governo faz nessa área é o que leva evangélicos das mais diferentes igrejas a lembrarem de como a vida era melhor durante os governos do PT. Por isso, ele alerta sobre a necessidade de se tomar muito cuidado com o discurso a ser utilizado e defende a necessidade de o partido dialogar com as religiões, deixando claro que é um grupo político diverso e que respeita as diferenças.

O pastor Oliver acredita que, se não fosse pela crise, talvez o bolsonarismo estivesse mais forte. Nesta entrevista à revista Focus Brasil, ele defende que os valores da esquerda são mais próximos ao que diz a Bíblia e que o bolsonarismo é o contrário. Segundo ele, os evangélicos pagam um preço alto pelo apoio que deram a Bolsonaro em 2018. Ele ainda explica porque o movimento anti-vacina encontra algum apoio dentro de grupos evangélicos.

