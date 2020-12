Virada do ano no Brasil deve ter panelaços contra Bolsonaro

Manifestação que virou rotina no início da pandemia no país está sendo convocada pelas redes sociais edit

Revista Fórum - Diante do fato de que o Brasil está terminando 2020 com quase 200 mil mortos por coronavírus e que o país ainda não possui um plano de vacinação, internautas têm incentivado nas redes uma “comemoração” do ano novo de um jeito inusitado: com panelaços contra Jair Bolsonaro.

Pelas redes sociais, centenas de pessoas têm afirmado que vão bater panelas em protesto contra o presidente a partir das 23h45 desta quinta-feira (31).

“MEIA NOITE O MAIOR PANELAÇO DE TODOS OS TEMPOS CONTRA O CRÁPULA? Essa ideia está circulando forte!”, escreveu em seu Twitter a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

