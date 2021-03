Visita de Queiroga a USP será marcada por entrega de manifesto contra a cloroquina assinado 72 médicos

247 - A visita do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao Incor (Instituto do Coração), ao Instituto Central do Hospital das Clínicas e ao prédio da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), deverá ser marcada por uma manifestação feita pelos 72 professores titulares da instituição.

De acordo com reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os docentes elaboraram um manifesto sobre o combate à Covid-19 com posições contrárias as adotadas pelo governo Jair Bolsonaro.

No documento, os professores destacam a necessidade de transparência sobre os dados da vacinação, dos casos e mortes relacionados à doença, acesso gratuito e universal à vacinação, além da adoção do distanciamento social como forma prioritária para conter o avanço da pandemia e da rejeição da utilização de medicamentos sem eficácia comprovada.

Na semana passada, os professores titulares da faculdade de Medicina da USP assinaram uma carta aberta denunciando o crescimento "assustador" do número de casos de Covid-19.

