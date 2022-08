"Você está me estimulando a ser um ditador", diz Bolsonaro a Bonner sobre aliança com o centrão (vídeo)

Em entrevista no Jornal Nacional, Jair Bolsonaro defendeu a aliança com o centrão edit

247 - Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (22). Ao ser perguntado sobre a aliança com partidos do centrão, Bolsonaro defendeu as siglas aliadas e acusou William Bonner de estimulá-lo a ser ditador.

BoIsonaro a Bonner: "você está me estimulando a ser ditador" pic.twitter.com/M5iYamqUku — Aquiles (@linsaquiles) August 23, 2022

