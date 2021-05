Wadih Damous diz que governador do Rio de Janeiro precisa ser contido

Ex-deputado Wadih Damous utilizou as redes sociais para pedir impeachment de Cláudio Castro antes que novas chacinas aconteçam no Rio edit

247- O advogado e ex-deputado federal Wadih Damous utilizou sua conta no twitter e reforçou o time de políticos e parlamentares que, assim como o deputado David Miranda , quer o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, pela Chacina do Jacarezinho. O ex-deputado disse que “o Governador do Rio é um agente de Bolsonaro na política e na segurança pública. Isso significa que novas chacinas virão se ele não for contido”.

Wadih declarou ainda, que o pedido de impeachment que o deputado David Miranda vai protocolar na próxima segunda-feira (10) na Assembleia Legislativa do Rio já é um bom começo para frear e Cláudio Castro.

Veja o tuíte:

O Governador do Rio é um agente de Bolsonaro na política e na segurança publica. Isso significa que novas chacinas virão se ele não for contido. O pedido de impeachment pode ser um bom começo. — Wadih Damous (@wadih_damous) May 8, 2021

