David Miranda quer impeachment de governador do Rio pela chacina de Jacarezinho

Deputado vai pedir o impeachment do governador do Rio, Cláudio Castro, pelo crime de responsabilidade por ter descumprido decisão do STF que proibia operações policiais em comunidades cariocas durante a pandemia

247 - O pedido de impeachmente do deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) que será protocolado na próxima-segunda-feira (10), acusa o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), de autorizar o descumprimento da decisão do STF que proibia a polícia de fazer incursões em faelas. Um dos argumentos de Miranda, além do massacre que matou 28 moradores da favela do Jacarezinho (e um policial), para agravar o crime do governador, é que ele permitiu que a presença dos policiais na comunidade se estendesse por quase 10 horas ininterruptas.

A petição tem como base o Artigo 4º da Constituição Federal, e será protocolada na Assembleia Legislativa do Rio. Além do impeachment, Miranda pede que Castro tenha os direitos políticos suspensos por cinco anos.

