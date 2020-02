Weintraub declara guerra a Doria

"Governador Dória, as empresas que pagam a Lide fazem negócios com o Estado de São Paulo?", questionou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Twitter. "Alguns desses empresários o acompanham quando o senhor viaja ao exterior? Qual foi o incremento no faturamento da Lide após sua decisão de entrar na vida pública?", continuou edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, resolveu atacar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), potencial adversário de Jair Bolsonaro na eleição 2022.

"Governador Dória, as empresas que pagam a Lide fazem negócios com o Estado de São Paulo? Alguns desses empresários o acompanham quando o senhor viaja ao exterior? Qual foi o incremento no faturamento da Lide após sua decisão de entrar na vida pública?", escreveu o titular da pasta no Twitter.

O governador João Doria é cada vez mais cogitado pela sigla tucana para disputar a próxima eleição presidencial, como uma tentativa de renovar os quadros da legenda.

Curiosamente, membros do PSDB pressionam a cúpula do partido a subir o tom na oposição ao governo Bolsonaro e reforçar o distanciamento do ex-deputado federal tucano Rogério Marinho (RN), que assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional.