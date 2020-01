Weintraub desmoraliza Enem e cola feito à gestão bolsonaro, diz Reinaldo

"A primeira edição do exame sob o seu comando conseguiu destruir o que se se construiu ao longo de 21 anos: a confiança no resultado", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo sobre o ministro da Educação edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo criticou nesta quarta-feira, 29, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelos erros na realização do Enem.

"Abraham Weintraub chegou para fazer história. A primeira edição do exame sob o seu comando conseguiu destruir o que se se construiu ao longo de 21 anos: a confiança no resultado, de sorte que funcionários do próprio MEC dizem — sob anonimato, claro! — ser impossível assegurar que o resultado colhido é 100% confiável", escreve Reinaldo em seu blog no UOL.

"Há um padrão mínimo de competência a esperar de auxiliares, não é mesmo? Houvesse alguma sinceridade, vamos dizer, primária no presidente, botaria Weintraub para correr. Ele conseguiu colar ao governo o Enem mais malsucedido da história", acrescenta o jornalista.