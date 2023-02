Xuxa será nova embaixadora das campanhas de vacinação do governo

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Janja da Silva anunciou nesta sexta-feira (3) que a apresentadora Xuxa Meneghel será a embaixadora da campanha de vacinação do Ministério da Saúde.

O anúncio foi feito após uma reunião entre as ministras Nísia Trindade (Saúde), Daniela Carneiro (Turismo) e Cida Gonçalves (Mulheres). Janja também participou do encontro, realizado no Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz.

"Vem aí: super parceria pela saúde dos baixinhos e baixinhas!", brincou a primeira-dama em postagem no Twitter.

Em reunião nesta tarde, com as ministras @nisia_trindade @DanielaCarneiro e Cida Gonçalves, o @minsaude convidou a rainha @xuxameneghel para ser embaixadora da campanha de vacinação.

📷Claudio Kbene pic.twitter.com/7Cs4vinwgY — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 3, 2023

