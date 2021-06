Zambelli agora diz que abandona Bolsonaro "se souber que ele roubou"

“A única forma de eu abandonar o presidente Bolsonaro é se eu souber que ele roubou”, diz Carla Zambelli, da tropa de choque do mandatário na Câmara, no momento em que o governo é alvo de uma grave denúncia de corrupção envolvendo cobrança de propina na aquisição de vacinas edit

247- No momento em que o governo é alvo de uma grave denúncia de corrupção envolvendo cobrança de propina na aquisição de vacinas, a deputada federal Carla Zambelli, membro da tropa de choque do bolsonarismo na Câmara, declarou ao jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira (29) que abandona Bolsonaro "se souber que ele roubou".

“A única forma de eu abandonar o presidente Bolsonaro é se eu souber que ele roubou”, diz. “Por mais que eventualmente esse presidente cometa erros, as pessoas estão vendo que esse presidente tem boa intenção”, acrescentou.

A reportagem da Folha de S.Paulo com a entrevista de Zambelli não poupou críticas à parlamentar. O jornal destacou que a bolsonarista é chamada de “capacho, insegura, puxa-saco, engraxa botas e vassala” por sua postura de completa submissão ao mandatário e relembrou que ela retirou a máscara para imitá-lo, durante um acesso de raiva que Bolsonaro teve contra uma jornalista da Rede Vanguarda, afiliada da Rede Globo na região do Vale do Paraíba (SP).

A matéria ainda relembrou que no passado, Zambelli tinha a tarefa de ser a organizadora da fila do banheiro nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT).

