Zambelli divulga fake news sobre PL obrigar uso de máscaras até no interior de residência

Revista Fórum - A deputada federal bolsonarista, Carla Zambelli, publicou em sua conta do Twitter, nesta quarta-feira (10), uma fake news sobre o Projeto de Lei que obriga o uso de máscaras de proteção em todo o território nacional. O PL, aprovado nesta terça-feira no Senado, no entanto, fala apenas sobre locais públicos.

Zambelli postou: “ABSURDO! Aprovado o PL que obriga você a usar máscara dentro da sua casa, inclusive permitindo INVASÃO DOMICILIAR para fiscalizar se você está USANDO máscara dentro da sua própria casa. ISSO É INCONSTITUCIONAL! O que era inviolável não é mais!”

O PL, no entanto, obriga o uso de máscaras de proteção contra o coronavírus em locais públicos. A proposta legislativa, que visa combater a disseminação do coronavírus, já havia sido aprovada em maio pela Casa, mas o texto sofreu algumas alterações no Senado, que foram aceitas e aprovadas agora pelos deputados.

Leia a íntegra na Fórum.

