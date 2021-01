Zanin: Lava Jato está 'sistematicamente descumprindo' decisões do STF

Advogado do ex-presidente Lula avalia que a operação Lava Jato está criando problemas para o sistema de Justiça brasileiro para manter a farsa contra Lula edit

247 - O advogado Cristiano Zanin Martins, que atua na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, denunciou nesta quinta-feira (7) que a operação Lava Jato está criando problemas para o sistema de Justiça brasileiro.

“Até mesmo decisões do Supremo Tribunal Federal estão sendo sistematicamente descumpridas na primeira instância, num completo desvirtuamento da própria hierarquia judiciária”, disse Zanin em entrevista ao portal jurídico Jota.

O caso mais recente foi o descumprimento de determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, de conceder à defesa de Lula acesso às mensagens trocadas na Lava Jato no âmbito da operação Spoofing.

“Essa decisão é muito importante seja porque reconhece a autenticidade dos arquivos seja porque permite que nós tenhamos acesso a um material que vai possivelmente reforçar a nulidade dos processos e a própria inocência do ex-presidente Lula”, argumenta Cristiano Zanin.

Assista à entrevista Cristiano Zanin:

O conhecimento liberta. Saiba mais