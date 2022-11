Benzema se recupera de lesão e poderá disputará a Copa do Mundo na selção francesa

Atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo, o esportista sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda edit

247 - O atacante francês Karim Benzema está recuperado e poderá reforçar a seleção do seu país durante a Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África.

Atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo, o esportista sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda. De acordo com o jornalista Carlos Rodríguez, da rádio "Onda Madrid", o atacante está em condições de voltar a disputar o torneio.

Ainda de acordo com Carlos Rodríguez, Benzema estará à disposição nos treinamentos nesta quinta-feira (1).

A França está classificada para as oitavas de final, após vencer Austrália e Dinamarca nas duas primeiras partidas. A atual campeã do mundo enfrentará a Tunísia na quarta-feira (30), às 12h.

