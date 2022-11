Veja qual time a seleção brasileira pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

Apoie o 247

247 - A seleção brasileira garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 ao ganhar da Suíça nesta segunda-feira (28), em partida válida pela segunda rodada do grupo na Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África.

O Brasil enfrentará uma das equipes que estão no grupo H, formado por Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. A definição dos confrontos dependerá da posição dos classificados.

Segundo o regulamento do torneio, as duas melhores equipes de cada um dos oito grupos da primeira fase da competição vão disputar as oitavas de final. Os primeiros colocados de um grupo jogarão contra os segundos colocados de outros grupos.

Se ficar em primeiro lugar no grupo G, o Brasil jogará as oitavas de final no dia 5 de dezembro, às 16h. Se terminar a fase de grupos na segunda posição, a seleção jogará as oitavas de final no próximo dia 6, no mesmo horário.

