Casemiro marca e Brasil vai vencendo Suíça por 1 a 0; acompanhe

247 com Agência Brasil - O Brasil encontrou uma Suíça muito fechada nesta segunda-feira (28), no jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Os brasileiros não encontram espaço para criar jogadas. Por outro lado, a Suíça também não ameaça. Jogo até aqui é mercado por toque de bola do Brasil, principalmente entre zagueiros, laterais e volantes.

Líder do Grupo G, com três pontos, o Brasil busca a classificação antecipada às oitavas de final do Mundial, assim como a Suíça, também com três pontos, que ocupa o segundo lugar na chave devido ao saldo de gols. No mesmo grupo estão Camarões e Sérvia.

Ao vivo:

________________

38' - Que jogada linda do Brasil. Sensacional. Troca espetacular de passes com Vini Jr e Rodrygo e a finalização sensacional de primeira do Casemiro. Joga muito. Lindo gol. Brasil na frente 1 a 0.

38′ - GOOOOLLLLLLLLLLLLL

30' - Saem Sow e Embolo. Entram Seferovic e Aebischer. Segue 0 a 0.

28' - Richarlison dá lugar para Gabriel Jesus. Raphinha sai para a entrada do Antony.

19' - Árbitro de vídeo flagra o centroavante em impedimento no início da jogada. Gol anulado e o jogo segue 0 x 0.

18 - Richarlison briga no meio, Casemiro acha Vinícius Jr. O garoto ganha do zagueiro Elvedi e o craque do Real Madrid manda pro gol.

11' - Vini Jr tenta achar o Richarlison na pequena área. Ela passa raspando no pé direito do centroavante brasileiro. Quase o primeiro gol.

8' - Rieder aparece sozinho nas costas da zaga, cruza e Vinícius Júnior aparece na área brasileira para afastar o perigo.

2º Tempo: Brasil volta com o atacante Rodrygo entra neste segundo tempo na vaga de Paquetá. Suíça volta sem mudanças.

46' - Apita o árbitro! Primeiro tempo termina em 0 a 0. Fim da primeira etapa!

44' - Em escanteio, Raphinha obriga o goleiro suíço a se movimentar com o cruzamento

43' - Raphinha busca Richarlison na área, mas cruzamento não leva perigo

38' - Suíça chega com perigo com cruzamento rasteiro para dentro da área

36' - Militão bate de fora da área e ganha escanteio para o Brasil

31' - Com Suíça fechada, Brasil joga até com os zagueiros no campo de ataque

29' - Raphinha experimenta da fora da área

26' - Vinícius Jr. recebe lançamento dentro da área, mas não pega bem na bola. Jogada levou perigo

19' - Paquetá cruza para Richarlison na área, que não alcança

17' - Jogo é de posse de bola brasileira, com passe entre os defensores. Suíça joga fechada

11' - Brasil tem primeira jogada promissora com belo lançamento de Paquetá para Richarlison, que cruzou para a área

