Vídeo: Manifestante invade Portugal x Uruguai com bandeira LGBTQIA+ e camisa de 'Salvem a Ucrânia'

247 - Um ativista invadiu o campo no início do segundo tempo do duelo entre Portugal e Uruguai, válido pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo de 2022, com uma bandeira LGBTQIA+ e uma camisa com os dizeres "salvem a Ucrânia" na frente e "respeito pelas mulheres iranianas" nas costas.

Como é possível perceber no vídeo, o homem foi detido, mas antes jogou a bandeira arco-íris no gramado. Ela foi recolhida pelo árbitro da partida e retirada do local.

A homossexualidade é proibida no Catar, país que sedia a atual edição da Copa do Mundo. Tal repressão vem sendo alvo de diversas críticas na mídia e nas redes sociais, além de protestos por algumas seleções europeias, como a alemã .

