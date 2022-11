Jogadores da Alemanha protestam contra discriminação no Catar e censura da Fifa

Apoie o 247

247 - Após a polêmica - entre as seleções europeias e a Fifa - sobre a braçadeira 'One Love', os jogadores da Alemanha se manifestaram e taparam a boca na foto oficial da seleção, registrada pouco antes do duelo contra o Japão, nesta quarta-feira (23). Havia uma expectativa sobre a utilização da braçadeira pelo capitão Manuel Neuer, mas ele entrou com uma faixa escondida por debaixo da manga da camisa. As informações são do portal Globo Esporte.

Pouco após o início da partida, a Federação Alemã se pronunciou através de uma nota oficial e confirmou que Neuer não utilizou a braçadeira da One Love, explicando os motivos para a decisão.

Inicialmente, a braçadeira utilizada por Neuer não apareceu nas imagens de transmissão, porque estava escondida por baixo da camisa desde o momento da entrada da seleção em campo. Pouco antes de iniciar a partida, contudo, o bandeirinha pediu para verificá-la enquanto Neuer fazia o aquecimento.

