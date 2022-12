Biden parabeniza Argentina pela Copa e diz que 'esse tal de Messi tem futuro'

Apoie o 247

Sputnik – Na segunda-feira (19), o presidente norte-americano, Joe Biden, usou as redes sociais para parabenizar a Argentina pela conquista da Copa do Mundo.

O presidente Biden usou o perfil oficial da Presidência dos Estados Unidos no Twitter para parabenizar os argentinos. Na mensagem, o mandatário congratula o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o povo argentino pelo tricampeonato mundial. Além disso, Biden fez uma piada com o artilheiro da seleção sul-americana, Lionel Messi, que foi eleito o melhor jogador do torneio.

Parabéns para você, Alberto, e para todos os argentinos pela dura e merecida vitória de ontem. E sabe, acho que esse tal de Messi pode ter algum futuro.

Apesar de não ser um esporte tão popular nos EUA, Biden fez mais de uma publicação ao longo do longo do torneio fazendo referência à Copa do Mundo, a competição esportiva mais assistida do mundo. O interesse pode ter sido incentivado pelo fato de que os EUA serão uma das sedes da próxima edição do evento.

Além de enviar mensagens aos jogadores da seleção norte-americana, Biden publicou uma foto assistindo a semifinal entre França e Marrocos ao lado de líderes africanos que participavam de um encontro em Washington.

Foi uma grande honra assistir a partida de hoje da Copa do Mundo ao lado do primeiro-ministro do Marrocos, [Aziz] Akhannouch. Não importa para quem você esteja torcendo, foi memorável assistir o quanto esse time foi capaz de conseguir.

No domingo (18), a Argentina derrotou a França nos pênaltis na final da Copa do Mundo do Catar, após um empate em 3x3 no tempo regulamentar. A partida histórica foi cheia de reviravoltas e contou com atuações brilhantes não só de Messi, mas também do craque francês Kylian Mbappé, que com apenas 23 anos marcou três gols na final da competição.

A próxima Copa do Mundo, em 2026, será realizada nos três países da América do Norte — EUA, Canadá e México. Essa será a primeira edição do torneio com três países-sede e 48 equipes, o que deve elevar o número de partidas para 80 ao longo da competição.





