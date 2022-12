Brasil goleia Coréia por 4 a 1 e enfrenta Croácia nas quartas de final da Copa

Seleção teve começo avassalador, marcando quatro gols no primeiro tempo, com Vinícius Júnior, Neymar (de pênalti), Richarlison e Lucas Paquetá edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na melhor atuação brasileira da Copa do Mundo de 2022, a Seleção eliminou a Coréia do Sul por 4 a 1, em duelo válido pelas oitavas de final, e avançou às quartas de final da competição.

Agora, o desafio da equipe de Tite será contra a Croácia, do meia ex-melhor do mundo Luka Modric.

Em relação ao confronto contra a equipe coreana, o Brasil teve começo avassalador, marcando quatro gols no primeiro tempo, com Vinícius Júnior, Neymar (de pênalti), Richarlison e Lucas Paquetá.

Na segunda etapa, com o resultado encaminhado, a Amarelinha diminuiu o ritmo e viu a Coréia marcar um gol de honra com Seung-Ho Paik.

Como novidades, o Brasil teve a volta do astro Neymar, que perdeu os dois jogos finais da fase de grupos por lesão no tornozelo, e do lateral-direito Danilo , que atuou na esquerda devido às lesões de Alex Sandro e Alex Telles.

A escalação do Brasil foi: Alisson (Weverton), Danilo (Bremer), Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militão (Dani Alves); Casemiro, Paquetá e Neymar (Rodrygo); Vinícius Junior (Gabriel Martinelli), Raphinha e Richarlison.

O duelo contra a Croácia ocorre na sexta-feira (9), às 12h (de Brasília). Os croatas derrotaram a seleção do Japão nos pênaltis para se classificar às quartas de final.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.