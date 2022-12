Brasil terá volta de Neymar, Militão na direita e Danilo na esquerda contra Coreia do Sul

Apoie o 247

(Reuters) - O técnico Tite escalou Neymar, que se recuperou de uma lesão mo tornozelo, entre os titulares para o duelo de oitavas de final da Copa do Mundo do Catar contra a Coreia do Sul nesta segunda, e improvisou o zagueiro Eder Militão na lateral-direita e o lateral-direito Danilo na esquerda.

Tite não tem no momento nenhum lateral-esquerdo de origem em seu elenco, pois Alex Sandro ainda se recupera de uma lesão no quadril e Alex Telles foi cortado depois de lesionar o joelho na última partida da fase de grupos da seleção no Catar, a derrota por 1 x 0 contra Camarões.

Assim como Neymar, Danilo também volta de lesão no tornozelo depois de ter desfalcado o Brasil na vitória por 1 x 0 sobre a Suíça e na derrota para Camarões.

Quem vencer o duelo entre brasileiros e sul-coreanos enfrentará a Croácia nas quartas de final na próxima sexta-feira, depois que os atuais vice-campeões mundiais eliminaram o Japão nos pênaltis, após empate em 1 x 1 no tempo normal e na prorrogação, nesta segunda.

Veja abaixo as escalações das duas equipes.

Brasil: Alisson; Eder Militão, Thiago Silva (c), Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Lee Jae-sung, Jung Woo-young, Jeong Woo-yeong, Hwang In-beom, Son Heung-min (c), Hwang Hee-chan, Cho Gue-sung.

