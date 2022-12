Campeã da Copa, Argentina é recebida em Buenos Aires com multidão no aeroporto

Seleção aterrissou no aeroporto internacional de Ezeiza nesta madrugada com a taça nas mãos edit

247 - Campeã da Copa do Mundo do Catar, a seleção da Argentina aterrissou no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, às 2h23 (horário de Brasília) desta terça-feira. Messi foi o primeiro jogador a descer do avião, com a taça da Copa nas mãos.

Apesar do horário, o grupo foi recebido por uma multidão de torcedores, que aguardava pelo voo da Aerolíneas Argentinas, com muita gente acampada desde cedo nos arredores, relata reportagem da Globo .

“O avião recebeu jatos d'água, como homenagem dos funcionários do aeroporto. Havia dezenas de jornalistas às margens da pista de pouso, além de três ônibus aguardando os jogadores e um tapete vermelho para recebê-los. Eles fizeram muita festa logo que apareceram”, descreve a matéria.

Do aeroporto, os jogadores seguiram para o alojamento do centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA) em Ezeiza. O próximo compromisso é a celebração do título, saindo às 12h rumo ao Obelisco, monumento histórico da Praça da República de Buenos Aires.

