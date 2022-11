Com golaço de Casemiro, Brasil vence Suíça e se classifica para oitavas de final da Copa

Com a vitória, o Brasil se classificou para as oitavas de final da Copa e precisa de apenas um empate diante de Camarões na última rodada para garantir a primeira posição do grupo edit

(Reuters) - A seleção brasileira derrotou a Suíça por 1 x 0 nesta segunda-feira, em sua segunda partida pelo Grupo G da Copa do Mundo, graças a um gol de Casemiro no final da partida, e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio.

No primeiro tempo, o Brasil criou poucas chances diante da forte defesa suíça e sentiu falta de sua estrela Neymar e do lateral-direito Danilo, que desfalcaram a equipe após lesão na estreia. Fred e Edér Militão foram os substitutos.

Na segunda etapa, a equipe ainda apresentou dificuldades, mesmo após a entrada do atacante Rodrygo e do meia Bruno Guimarães. Vinícius Jr. teve um gol anulado por impedimento, aos 18 minutos.

Aos 38 minutos, no entanto, o volante Casemiro aproveitou boa troca de passes na entrada da área e finalizou no ângulo da meta adversária, em uma das únicas chances claras de gol que o Brasil teve em todo o jogo.

Com a vitória, o Brasil se classificou para as oitavas de final da Copa e precisa de apenas um empate diante de Camarões na última rodada para garantir a primeira posição do grupo.

