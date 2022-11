Croácia goleia e elimina o Canadá da Copa do Mundo

Apoie o 247

DOHA (Reuters) - A Croácia absorveu um golpe prematuro antes de se recuperar na Copa do Mundo com dois gols de Andrej Kramaric garantindo uma vitória por 4 x 1 sobre o Canadá neste domingo, que deixou a equipe croata a um empate de alcançar as oitavas de final e frustrou as esperanças dos canadenses de avançar para a fase de mata-mata.

Os vice-campeões mundiais de 2018 ficaram em desvantagem logo aos 68 segundos de jogo no Estádio Internacional Khalifa quando Alphonso Davies marcou um gol de cabeça, mas uma noite potencialmente sombria virou a favor do Canadá com dois gols ainda no primeiro tempo.

Depois do empate na estreia contra Marrocos ter levantado dúvidas sobre uma suposta falta de instinto goleador dessa seleção croata, Kramaric e Marko Livaja encontraram as redes antes do intervalo para apagar as esperanças do Canadá.

Kramaric então dobrou sua contagem após o intervalo e Lovro Majer fez mais um nos acréscimos para encerrar uma goleada que levou a Croácia ao topo do Grupo F, com quatro pontos. Eles agora precisam apenas de um empate em sua partida final, contra a Bélgica, terceira colocada, que está um ponto atrás, para garantir uma vaga no mata-mata.

Após duas derrotas, a saída do Canadá na fase de grupos foi confirmada e o time vai se despedir contra o Marrocos, que também está com quatro pontos e só dependerá de si para avançar.

