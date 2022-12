Derrotados, heróis da França na Copa do Mundo são aclamados em Paris (vídeos)

Apoie o 247

PARIS (Reuters) - A seleção francesa de futebol voltou do Catar e foi aclamada por uma grande multidão em Paris nesta segunda-feira, após a derrota heróica para a Argentina na final da Copa do Mundo, que garantiu à equipe a admiração do país e do mundo.

O ônibus carregando astros como Kylian Mbappé, cujo emocionante hat-trick na final de domingo trouxe a França de volta após estar à beira da derrota por grande parte da partida, viajou do aeroporto de Paris - onde funcionários os aplaudiram no desembarque - e chegou ao coração da capital, onde milhares se reuniram para cumprimentá-los.

Apesar de ser uma noite fria de dezembro, vários milhares se reuniram na Place de la Concorde, em Paris.

Os torcedores soltaram fogos de artifício, agitaram bandeiras tricolores francesas e cantaram "Allez Les Bleus" e o hino nacional francês quando o time apareceu na sacada do prestigiado Hotel de Crillon.

O técnico Didier Deschamps e o capitão da equipe, Hugo Lloris, acenaram para a multidão da sacada. Mais tarde, eles contaram com a presença do resto da equipe e de Mbappé, que arrancou um grande rugido da multidão.

A Argentina conquistou sua terceira Copa do Mundo em uma final extraordinária no domingo, ao derrotar a França por 4 x 2 nos pênaltis, depois que Lionel Messi marcou duas vezes em um empate de 3 x 3 e Mbappé fez três gols para trazer os detentores do título de volta de um placar de 2 x 0 e de 3 x 2 na prorrogação.

