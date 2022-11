"É a vez do Brasil ser campeão do mundo", diz Lula sobre Copa

Apoie o 247

247 - Em Portugal, nesta sexta-feira, 18, o presidente eleito Lula da Silva (PT) afirmou que, na Copa do Catar, que estreia no próximo domingo, 20, “é a vez do Brasil ser campeão do mundo”. A Seleção Brasileira inicia na competição na próxima quinta-feira, 24, contra a Sérvia. Na competição, o Brasil, que é o único pentacampeão, tem a oportunidade de se tornar o único hexa.

A afirmação ocorreu em coletiva de imprensa em Lisboa, ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa. O político português brincou que uma das poucas divergências que tem com Lula é quem vai ganhar a final da Copa do Mundo no Catar, se Brasil ou Portugal. E Lula respondeu:

“Depois de 20 anos, chegou a vez do Brasil ser campeão do mundo outra vez. Primeiro porque algumas seleções importantes não estão bem. Segundo porque um país que é tetracampeão, que é a Itália, não via. Terceiro porque o Cristiano Ronaldo não está jogando como há 15 anos atrás. Portanto, o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo”.

“Sinceramente, nunca estive tão esperançoso que o Brasil ganhe a Copa do Mundo”, afirmou o presidente eleito. “Mas se o Brasil não ganhar, e Portugal ganhar, eu ficarei muito feliz, porque acho que Portugal, depois de ganhar uma Copa Europa, merece ganhar uma Copa do Mundo”, continuou.

Respondendo a um jornalista sobre a situação da Copa ser realizada no Catar, país que tem sido alvo de diversas denúncias de atentados contra direitos humanos, Lula afirmou:

“Não sei o critério pelo qual foi escolhido o Catar. De qualquer forma, não cabe a gente julgar. Já foi escolhido, já está definido, as seleções já estão convocadas e já estão treinando. O que queremos é que os jogadores joguem bem para dar um espetáculo para todo nós”.

O primeiro-ministro português, na mesma linha, afirmou que estará presente na competição em apoio à Seleção Portuguesa, e não ao regime do Catar, e que apoiaria a equipe do país em qualquer outra nação, independente de divergências políticas.

