Fifa abre expediente disciplinar contra a seleção do Equador (vídeo)

O motivo foram "cânticos" de torcedores do país no jogo de abertura da Copa do Mundo do Qatar

247 - A Fifa abriu um processo disciplinar nesta terça-feira (22) contra a Federação Equatoriana de Futebol por causa do "cânticos" de torcedores do país no jogo de abertura da Copa do Mundo do Qatar, no qual o time sul-americano derrotou o anfitrião por 2 a 0.

De acordo com vídeo postado nas redes sociais, torcedores gritavam "Queremos cerveja, queremos cerveja!", como provocação pela proibição da venda na competição no Qatar nos estádios e nos arredores.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a organização não citou o conteúdo dos cânticos, mas afirmou que é preciso respeitar o artigo 13 de seu código disciplinar, que pune "ofender a dignidade ou a integridade de um país, de uma pessoa ou de um grupo com palavras desrespeitosas, depreciativas, discriminatórias ou injuriosas".

A Fifa pune uma infração como essa com "dez jogos de suspensão" quando se trata de um jogador ou diretor, e com uma multa de "pelo menos 20 mil francos suíços (R$ 112 mil)" e um jogo com fechamento parcial quando se trata de uma federação.

