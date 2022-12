Fifa investiga por que chef do bife de ouro estava na comemoração argentina

O chef turco apareceu nas comemorações dos argentinos e tirou selfies com vários dos jogadores. Foi fotografado tocando no troféu do Mundial edit

247 - A Fifa investiga por que o chef turco Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae, teve acesso ao campo após a seleção da Argentina vencer a final da Copa do Mundo do Catar, no último domingo (18), e conquistar o tricampeonato. O chef turco apareceu nas comemorações dos argentinos e tirou selfies com vários dos jogadores. Foi fotografado tocando no troféu do Mundial. Segundo as regras da Fifa, só campeões do mundo e os chefes de estado podem tocar na taça.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, um porta-voz da Fifa disse ao canal a cabo britânico Sky News que o chef não tinha autorização para entrar no campo e que a entidade "está investigando como indivíduos obtiveram acesso indevido ao campo após a cerimônia de encerramento no estádio de Lusail no dia 18 de dezembro". "As medidas internas apropriadas serão tomadas", disse.

O turco é dono da rede de restaurantes Nusr-Et e ganhou o apelido por causa da maneira como costuma colocar sal nos bifes. Foi na unidade de Doha do Nusr-Et que, durante o Mundial no Catar, jogadores brasileiros comeram o bife folhado a ouro que pode custar até 2,3 mil rials, ou R$ 3,3 mil.

