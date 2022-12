Messi e seleção argentina xingam jornalistas na zona mista

Apoie o 247

247 - A relação entre a imprensa argentina e a seleção do país sempre foi difícil. Após o vice-campeonato em 2014, não foram poucas as críticas dos jornalistas para com os atletas que vestem a camisa do time principal. As informações são do portal F5.

Em 2016, Messi liderou uma greve de silêncio após um profissional do microfone afirmar que o jogador Lavezzi não disputou uma partida, pois não passaria no exame antidopping.

Nessa mesma Copa de 2022, após a vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, o Diário Olé duvidava da capacidade da Argentina de bater a amarelinha numa eventual semifinal. "Dançamos?", perguntou na capa do jornal.

Por conta de coisas como essas que, após conquistarem o título do Mundial de 2022, Messi e companhia insultaram os jornalistas. Com a taça nas mãos, todos os jogadores passaram pela zona mista entoando um canto da torcida que xinga os periodistas.

"E não importa o que digam estes put** jornalistas, a put* que te pariu. Tem que apoiar a seleção", era o trecho cantado a plenos pulmões.

