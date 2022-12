Suíça abre investigação contra Fifa sobre propaganda ambiental enganosa durante a Copa do Catar

Entidades de defesa do meio ambiente fizeram denúncias contra a entidade máxima do futebol edit

247 - Um órgão de autorregulação do setor de comunicações da Suíça, onde está a sede da Fifa, abriu um procedimento para investigar se houve propaganda enganosa da entidade ao afirmar que a Copa do Mundo do Catar foi neutra em carbono. A informação foi publicada pelo jornal DW.

Entidades de defesa do meio ambiente acusaram a Fifa de vender uma imagem sustentável da Copa do Mundo do Catar sem comprovação.

Secretário jurídico da Fifa, Reto Inglin confirmou que a entidade está analisando as acusações.

A Fifa promoveu a Copa do Mundo no Catar como o primeiro "torneio completamente neutro do ponto de vista climático".

