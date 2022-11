Thiago Silva: 'sou mais preparado e estou em minha melhor versão'

Apoie o 247

247 - O zagueiro Thiago Silva se prepara para defender a Seleção Brasileira pela quarta Copa do Mundo. Escolhido como capitão da equipe para enfrentar a Sérvia, na estreia pela Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, nesta quinta-feira (24), às 16 horas (horário de Brasília), o defensor disse que vive um dos melhores momentos da sua carreira e que está preparado para o desafio de mais um Mundial.

Se o Brasil não ganhar a Copa, baterá o recorde de cinco edições do torneio sem títulos (74, 78, 82, 86 e 90). A seleção está há quatro copas sem títulos (2006, 2010, 2014 e 2018). A última vez que ganhou foi em 2002, com o pentacampeonato. As declarações do zagueiro foram publicadas nesta quarta-feira (23) pela CBF.

"Hoje eu sou um cara mais preparado", afirmou Thiago Silva. "Às vezes você precisa bater a cara na parede para aprender. Não adianta o professor explicar. Você precisa arranhar a cara para aprender. Sou um cara hoje melhor preparado para esse momento. Estou super tranquilo, à vontade e com a confiança de todos. Isso demonstra quão respeito sou com eles. Esse respeito também é de lá para cá. Estou aproveitando essa minha melhor versão possível, meu melhor Thiago Silva, um dos melhores momentos da minha carreira. E também a minha família porque nesse momento eles me dão uma grande ajuda", disse.

Com 109 jogos pela Seleção Brasileira, Thiago Silva é o segundo jogador mais experiente do elenco, um ano mais jovem que Daniel Alves, de 39 anos. "Sempre estive preparado para todas as situações. É um momento especial e eu agradeço a confiança da comissão técnica para ter a capitania nesse jogo", disse.

"É uma competição de tiro curto e a gente tem de estar preparado. Sei da dificuldade que é empatar o primeiro jogo e depois chegar no segundo jogo com uma pressão extra. Primeiro jogo tem esse nervosismo, mas estamos preparados para tudo isso para fazer uma grande estreia", avaliou o zagueiro.

A estreia da Seleção Brasilira está marcada para esta quinta-feira (24), às 16 horas (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha. O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões.

