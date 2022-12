Tite é assaltado no Rio e ainda leva bronca por derrota na Copa

Após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, Tite está com a família no Rio de Janeiro. edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-técnico da Seleção Brasileira Tite foi assaltado, na manhã deste sábado (24), no Rio de Janeiro. De acordo com informações do Blog do Ancelmo Gois , no jornal O Globo, Tite saiu para caminhar por volta das 6h, na Barra da Tijuca, para ficar longe de eventuais assédios.

No entanto, ele acabou sendo assaltado em plena véspera de Natal. O assaltante levou um cordão e ainda chamou a atenção de Tite pela derrota da Seleção na Copa.

Após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, Tite está com a família no Rio de Janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.