Vídeo: Torcedor cai de viaduto após tentar pular em ônibus da seleção argentina durante comemoração em Buenos Aires

247 - Uma cena forte ocorreu em Buenos Aires nesta terça-feira (20), durante a comemoração do título da Copa do Mundo de 2022 pela seleção da Argentina. Um torcedor tentou pular de um viaduto para o ônibus onde estavam os jogadores campeões mundiais e acabou errando o alvo, atingindo a traseira do ônibus e caindo no asfalto.

O incidente ocorreu em uma ponte localizada na Avenida Tenente General Pablo Ricchieri.

Antes do torcedor em questão, outro 'hincha' argentino havia tido sucesso na mesma empreitada e conseguiu pousar no ônibus ao lado do elenco campeão. No entanto, o segundo a tentar não teve a mesma sorte e despencou em direção ao chão.

De acordo com o portal ge, "o torcedor que caiu dentro do ônibus foi retirado do veículo sem ferimentos, após ser ajudado pelos jogadores. Não há maiores informações sobre o que caiu no asfalto."

Devido ao incidente e ao número de pessoas maior do que o esperado nas festividades na capital argentina, o percurso de ônibus precisou ser interrompido e os jogadores foram retirados do local de helicóptero.

