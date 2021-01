Alta taxa de contaminação: cada grupo de 100 pessoas com Covid-19 infecta outras 130 em Manaus

O valor que mede a velocidade da transmissão de coronavírus está em 1,3 na capital do Amazonas, mesmo valor registrado em abril de 2020, época considerada como pico da pandemia no país edit

247 - O caos instalado no sistema de saúde de Manaus, além da falta de cilindros de oxigênio para pacientes com Covid-19, se deve à alta taxa contaminação pelo coronavírus. De acordo com o Comitê de Resposta Rápida – Enfrentamento Covid-19, a taxa de transmissão do vírus na capital do Amazonas está em em 1,3, o que significa que um grupo de 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 130.

Para que a pandemia tenha sua disseminação controlada ou até mesmo reduzida, o número precisa ser inferior a 1. Caso contrário, o valor representa que a disseminação da doença está acelerada.

“Nós estamos com uma taxa de transmissão de 1,3. Esse indicador mede a velocidade de crescimento do número de casos. Quando fica acima de 1, significa que o número de casos está aumentando”, explica a presidente da Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Tatyana Amorim.

A velocidade de transmissão registrada atualmente em Manaus é a mesma vista em abril de 2020, época considerada o pico da pandemia no país.

