Análise prévia da eficácia de vacina de Oxford pode permitir uso emergencial em 2020, diz coordenadora de testes

A última e terceira fase de testes clínicos da vacina Oxford está em curso no país e busca definir se a vacina é eficaz contra a Covid-19. No Brasil, pelo menos 5 mil voluntários da área de saúde participam do estudo, 2 mil deles apenas no estado de São Paulo.

Ao jornal O Globo, a coordenadora dos estudos da vacina na Unifesp, Lily Yin Weckx, afirmou neste domningo (16) que, “se formos seguir todos os passos de desenvolvimento da pesquisa, o estudo vai terminar em junho do ano que vem. Mas o que se espera é que, como temos vários centros estudando, com um grande número de pessoas sendo avaliadas, é que possamos fazer uma análise interina dos dados. Se essa análise mostrar que o resultado é muito positivo, é possível conseguir o licenciamento para uso emergencial — afirmou a médica.

