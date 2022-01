Anvisa aprova insumo da Fiocruz e garante produção 100% nacional de vacina contra Covid

Apoie o 247

ICL

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta sexta-feira (7), o registro do insumo farmacêutico ativo (IFA) contra a Covid-19 da vacina da AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Com a aprovação, o imunizante poderá ser produzido integralmente no país, sem a necessidade de importação. No ano passado, a Fiocruz chegou a atrasar a entrega de diversos lotes de vacina por falta do IFA.

De acordo com a Anvisa, os estudos de comparabilidade apontaram que o IFA fabricado no país teve o mesmo desempenho do importado. A vacina da Fiocruz tem o seu uso autorizado no país desde 17 de janeiro do ano passado, tendo recebido o registro definitivo em março do mesmo ano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE