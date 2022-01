Anvisa não participa de audiência pública sobre vacinação infantil contra Covid-19

Apoie o 247

247 - A Anvisa não participa da audiência pública sobre vacinação contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos, que o Ministério da Saúde promove nesta terça-feira (4).

Em ofício enviado pelo gabinete do diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, à secretária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, a agência reguladora argumenta que já aprovou a vacinação para essa faixa etária no último dia 16 de dezembro.

De acordo com Torres, a “análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos” comprovou a a segurança e eficácia da vacina da Pfizer para o público infantil.

A Anvisa também argumenta que o Ministério da Saúde recebeu, no dia 22 de dezembro, a íntegra do processo da aprovação da vacinação, com as referências científicas utilizadas.

O biólogo e pesquisador em microbiologia Átila Iamarino se pronunciou nas redes sociais: "Essa audiência é circo, distração enquanto enrolam para não vacinar as crianças", escreveu.

A Anvisa e as sociedades médicas e científicas já deram a avaliação unânime: vacinas aprovadas. São seguras e eficazes. Essa audiência é circo, distração enquanto enrolam para não vacinar as crianças. https://t.co/34cW6OGafh — Atila Iamarino *ainda de licença paternidade (@oatila) January 4, 2022

