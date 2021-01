Após registrar variante brasileira da Covid-19, Alemanha deve fechar voos com Brasil

"Neste momento, dentro do governo, estamos coordenando o objetivo de recusar viajantes provenientes de áreas com mutações de vírus", afirmou o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer edit

247 - A Alemanha deve restringir a entrada de viajantes provenientes do Brasil, conforme informou o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, nesta quinta-feira, 28. Assim como o Brasil, Inglaterra e África do Sul devem entrar nesta restrição. Os três países se depararam com o surgimento de uma nova variante da Covid-19.

"Neste momento, dentro do governo, estamos coordenando o objetivo de recusar viajantes provenientes de áreas com mutações de vírus", afirmou o ministro em videoconferência com colegas de outros países da União Europeia.

Na semana passada, a variante brasileira foi identificada em um paciente na Alemanha, de acordo com Kai Klose, ministro regional de Assuntos Sociais do país.

Diante da nova variante, já proibiram voos oriundos do Brasil diversos outros países, como Portugal, Inglaterra e Colômbia.

O conhecimento liberta. Saiba mais